"Диалог равных": в Италии прошла конференция по нелегальной миграции

Euronews

В Риме завершилась конференция по вопросам нелегальной миграции. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о необходимости "диалога равных" между Европой и странами Африки.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала к новым, более равноправным отношениям между Европой и странами происхождения и транзита нелегальных мигрантов, выступая на посвященном миграции саммите в Риме, где собрались представители двух десятков государств — в том числе Африки и Ближнего Востока, Евросоюза и международных организаций.

Цель конференции — сделать Италию лидером в решении проблемы нелегальной миграции в страны Средиземноморья. Страна ежедневно принимает сотни людей, добравшихся в Европу по морю.

Джорджа Мелони предложила четыре направления будущего сотрудничества: борьба с преступными организациями, которые перевозят мигрантов через Средиземное море, более эффективное управление потоками мигрантов, поддержка беженцев и помощь странам их происхождения.

"В центре миграционных потоков находятся прежде всего они, люди. Жизни, надежды, страхи, страдания, используемые, эксплуатируемые криминальными организациями, которые руководствуются только логикой наживы. Безусловно, наш долг — заботиться о своих странах, но наш долг также и заниматься судьбой этих людей", — сказала Джорджа Мелони.

Она также добавила, что Италия и Европа нуждаются в иммиграцию, но нельзя "посылать сигнал, что те, кто въезжают нелегально, будут награждены".

С начала текущего года в Италию прибыли более 83 тысяч нелегальных мигрантов. Для сравнения: за весь 2022-й их было менее 34 тысяч. Всего же в Европу в 2023 году нелегально приплыли около 110 тысяч человек.

Между тем правозащитники опасаются, что саммит в Риме станет началом антимигрантской политики, которая возложит на Африку обязанность не пускать африканцев в Европу.