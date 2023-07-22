Испания: последние приготовления к выборам

Euronews

В воскресенье в Испании пройдут внеочередные всеобщие выборы. По данным опросов, в правительство впервые после смерти Франко могут войти ультраправые.

В Испании идут последние приготовления к внеочередным всеобщим выборам, которые состоятся в воскресенье, 23 июля. Это голосование отличается от предыдущих особо высокими температурами: из-за волны жары на избирательных участках поставили тысячи бутылок с водой и вентиляторы.

Другая особенность этих выборов — большое количество голосующих по почте. По данным Correos, из 37 млн имеющих право голоса 2,5 млн человек предпочли голосовать дистанционно — это более чем в два раза больше, чем на выборах в ноябре 2019 года.

Как показывают опросы, ни одна из партий, вероятно, не получит абсолютного большинства, поэтому испанцы выбирают, скорее, между левой (во главе с действующим премьером Педро Санчесом и его Испанской социалистической рабочей партией) и правой (во главе с консерватором Альберто Нуньесом Фейхоо из Народной партии) коалициями. Если победит вторая, в правительство впервые после смерти Франко могут войти ультраправые.