На фронте в Украине убит российский военкор РИА Новости

Во время обстрела на фронте в Украине погиб военкор российских РИА Новости Ростислав Журавлев.

Во время обстрела на фронте в Украине погиб военкор российских РИА Новости Ростислав Журавлев, фотокорреспондент Константин Михальчевский был ранен, ранения также получили журналисты "Известий" - Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.

Об этом сообщили в обоих изданиях, а позже подтвердили в Минобороны РФ. В заявлении российского оборонного ведомства также утверждается, что российские журналисты в Пятихатках попали под обстрел кассетными боеприпасами.

"Состояние здоровья других журналистов средней тяжести, стабильное. Угрозы жизни нет", - сообщает Минобороны.