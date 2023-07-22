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На фронте в Украине убит российский военкор РИА Новости

Ростислав Журавлев, архивное фото
Ростислав Журавлев, архивное фото Авторское право Sputnik Pool Photo via AP
 Euronews Digital

Во время обстрела на фронте в Украине погиб военкор российских РИА Новости Ростислав Журавлев.

Во время обстрела на фронте в Украине погиб военкор российских РИА Новости Ростислав Журавлев, фотокорреспондент Константин Михальчевский был ранен, ранения также получили журналисты "Известий" - Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.

Об этом сообщили в обоих изданиях, а позже подтвердили в Минобороны РФ. В заявлении российского оборонного ведомства также утверждается, что российские журналисты в Пятихатках попали под обстрел кассетными боеприпасами. 

"Состояние здоровья других журналистов средней тяжести, стабильное. Угрозы жизни нет", - сообщает Минобороны.

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