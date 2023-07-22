ВМФ США впервые возглавит женщина

Адмирал Лиза Франкетти назначена командующим американским флотом.

Президент Джо Байден назначил на пост главы ВМФ страны адмирала Лизу Франкетти. Она приступит к исполнению обязанностей командующего флотом с августа, сменив уходящего в отставку по выслуге лет адмирала Майкла Гилдея. Это назначение идет вразрез с рекомендацией Пентагона, и его ещё должен утвердить Сенат.

Лиза Франкетти, вторая в истории США женщина-адмирал, служит в ВМФ с 1985 года. На её счету командование Шестым флотом США в Средиземном море, военно-морскими силами США в Корее и служба в объединённом отделе стратегии и планирования. Сейчас она занимает пост начальника оперативного отдела ВМФ.