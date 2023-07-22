В Берлине прошел 45-й прайд

Euronews
По оценкам организаторов, в гей-параде этого года приняли участие до полумиллиона ЛГБТ-активистов.
В Берлине прошел 45-й гей-парад. В столице Германии он называется Christopher Street Day.
По подсчетам организаторов, в субботнем прайде приняли участие около полумиллиона человек, которые в разноцветных костюмах и под музыку прошли через центр Берлина до Бранденбургских ворот.
Девизом ЛГБТ-шествия этого года стала фраза: "Больше эмпатии и солидарности!"
В честь прайда радужные флаги были подняты даже над Рейхстагом и офисом Олафа Шольца. "Разнообразие — наша сила", — написал канцлер Германии у себя в Твиттере.