В Берлине прошел 45-й прайд

Euronews

По оценкам организаторов, в гей-параде этого года приняли участие до полумиллиона ЛГБТ-активистов.

В Берлине прошел 45-й гей-парад. В столице Германии он называется Christopher Street Day.

По подсчетам организаторов, в субботнем прайде приняли участие около полумиллиона человек, которые в разноцветных костюмах и под музыку прошли через центр Берлина до Бранденбургских ворот.

Девизом ЛГБТ-шествия этого года стала фраза: "Больше эмпатии и солидарности!"

В честь прайда радужные флаги были подняты даже над Рейхстагом и офисом Олафа Шольца. "Разнообразие — наша сила", — написал канцлер Германии у себя в Твиттере.