Euronews

На уходящей неделе по балканским странам ударили несколько ураганов. Сильный ветер с проливным дождем и грозой увидели жители Сербии, Хорватии и Боснии и Герцеговины.

Три человека погибли в Сербии во время урагана, пронесшегося по Балканам на уходящей неделе. Особенно пострадал город Нови-Сад, 30 местных жителей обратились в больницу с травмами. Власти сообщили о проблемах с электричеством и значительных разрушениях: сильный ветер, сопровождавшийся проливным дождем и грозой, повалил деревья на автомобили и крыши домов.

Ураган затронул и Словению. Один человек погиб, ущерб был нанесен альпийским лесам. Местные метеорологи предупреждают о риске наводнений.

Еще один человек погиб в Боснии и Герцеговине.

Между тем власти Хорватии до сих пор пытаются ликвидировать последствия урагана, ударившего по северу страны в среду. Тогда несколько туристов получили травмы в кемпинге на полуострове Истрия. Четыре человека погибли.

Погодное предупреждение также действует на севере Италии: в пятницу вечером, пройдя через Венецию, сильный ветер с дождем обрушился на Милан.

По словам синоптиков, ураганы на Балканах были настолько сильными, так как последовали за чередой экстремально жарких дней. Вероятно, такая погода вызвана изменением климата, добавляют метеорологи.

Между тем на юге Европы — в южной части Италии, Испании и Греции — волна жары стала причиной лесных пожаров и обращений в больницу из-за перегрева. Леса на греческом острове Родос горят уже пятый день.