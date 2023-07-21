Зеленский уволил посла Украины в Британии, который критиковал его за "нездоровый сарказм"

Владимир Зеленский уволил посла Украины в Великобритании. В официальном заявлении о снятии с должности Вадима Пристайко причины решения не указаны. Но оно последовало за критическими комментариями дипломата по поводу спора между украинским президентом и британским министром обороны.

Неделю назад Бен Уоллес сравнил требования Украины со списком покупок. "Мы не Amazon", - сказал он, добавив, что западные партнёры заслуживают большей благодарности от Киева за военную помощь.

Зеленский отреагировал не без иронии, спросив Уоллеса, как именно украинцы должны выражать свою признательность, чтобы угодить министру.

"Мы всегда были и остаёмся благодарными. Я просто не знаю, как ещё мы должны это делать. Мы можем с утра просыпаться и благодарить министра. Пусть он напишет мне, как нужно благодарить, я так и сделаю", - заявил украинский лидер.

В свою очередь, Вадим Пристайко, назвал слова президента "нездоровым сарказмом", который не совсем уместен в текущей ситуации.

Согласно указу, Пристайко уволен с двух должностей – чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, а также с поста постоянного представителя при Международной морской организации (IMO).