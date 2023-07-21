Как озеро Текиргиол стало розовым

Euronews

Из-за повышения температуры озеро Текиргиол стало розовым. Краснопигментные микроорганизмы размножаются при повышенной солености и высоких температурах. Это явление часто встречается в Африке и считается безопасным для окружающей среды.

Необычное явление наблюдается в озере Текиргиол недалеко от румынской Констанцы. Ближе к берегу его вода стала розовой. Эта особая окраска обусловлена краснопигментными микроорганизмами, бактериями и водорослями, которые размножаются при повышенной солёности и высоких температурах. Они не опасны ни для окружающей среды, ни для знаменитой сапропелевой грязи в озере, единственное неудобство - неприятный запах.

Розовая пленка, покрывающая часть берега солёного озера, появилась недавно после того, как температура превысила 30 градусов по Цельсию. Специалисты говорят, что серобактерии в озере Текиргиол оседают в виде розовой пыли на открытые свету участки водорослей, в результате чего вода меняет цвет. Это явление происходит прежде всего на берегу, где концентрация соли выше, и оно прмвлекает всхищённые взгляды туристов.

- Это просто фантастика! Я никогда не видел ничего подобного, всё розовое. Думаю, это из-за водорослей.

_- Это очень красиво, неповторимо. Я был здесь раньше, но я не видел его розовым.

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- Как вы находите этот цвет? Очень красиво, и так интересно, больше похоже на пурпурный. Это невероятно!

Специалисты уверяют, что это явление не опасное, и что оно, наоборот, способствует повышению качества сапропелевой грязи в озере. Единственный недостаток, неприятный запах, вызван цветением водорослей; и он будет сохраняться только в течение короткого периода времени, пока температура не спадёт.

Этот натуральный пигмент, характерный для солёных озер с высокой концентрацией соли и высокой температурой. Конечно, в Африке таких ситуаций много. А если посмотреть, к примеру, на гималайскую соль, то она розоватая. Соль, полученная путем естественного опреснения под солнцем, также проходит стадию размножения бактерий и приобретает такой цвет.

Озеро Текиргиол, известное своими сапропелевыми грязями, пользуется большим спросом у туристов в это время года.

_- Здесь мы надеемся поправиться, грязью и солёной водой. Пот так её накладываем.

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- Это прямо со дна озера. Даже самый нежный крем не похож на этот. Я приехал сюда и натирался этой грязью 40 лет. Я был совершенно согнут, как вопросительный знак, 40 лет назад, когда я приехал сюда.

Озеро Текиргиол пережило в прошлом году и другое необычное явление, когда из-за продолжительной засухи оно высохло примерно на 50 метров от берега.