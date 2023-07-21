Ж/д линия Лион-Турин: деньги на ветер или на пользу экологии?

Проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Лион-Турин с самого его запуска 30 лет назад вызывает разногласия. Они касаются в основном проблем финансирвоания и воздействия на окружающую среду.

Вместо пыльных автодорог с вечными заторами - железнодорожная магистраль, по которой мчатся высокоскоростные поезда. Чем не хороша идея стройки века, которая длится больше 30 лет? Но все эти годы вокруг проекта строительства тоннеля к ж/д линии из французского Лиона в итальянский Турин не утихают споры.

Те, кто за, утверждают, что сеть железнодорожных перевозок в Альпах необходимо развивать. Это, по их мнению, приведёт к сокращению парниковых газов за счёт уменьшения потока грузового транспорта на альпийских маршрутах.

Но противники парируют: сами строительные работы и бурение тоннеля под Мон-Сени на франко-итальянской границе представляет собой угрозу для местных водных ресурсов и горного ландшафта.

Углеродная нейтральность под вопросом

Стефан Гуджино главный уполномоченный, проект "Трансальпийская магистраль":

"Это чрезвычайно важно для климата, потому что каждый год между Францией и Италией циркулируют 3 миллиона большегрузных автомобилей. Не будет тоннеля - все они останутся на дорогах".

В настоящее время поездка на поезде из Парижа в Милан занимает около семи часов. С будущей высокоскоростной линией на неё будет уходить пять часов. Кроме того, снизится пассажиропоток авиатранспорта на этом маршруте, которым сегодня пользуется около 50 тысяч человек в месяц.

Для оппонентов очевидно, что ущерба окружающей среде от ж/д магистрали будет гораздо больше, чем пользы.

Альберто Поджио, инженер технической комиссии объединения "Монтана Валь-ди-Суза":

"Мы подсчитали, что объём выбросов углекислого газа в атмосферу от строительства линии Турин-Лион составит 10 миллионов тонн.

Выбросы, если верить заказчикам, будут компенсированы за 15 лет работы новой магистрали. А 120 лет её эксплуатации позволят сэкономить 1 миллион тонн CO2 в годовом выражении.

Альберто Поджио:"По нашим оценкам, во время строительных работ из тоннелей будут сбрасывать от 600 до 1000 литров воды в секунду. (...) Это похоже на то, как если бы значительная часть Турина или Лиона столкнулась с нехваткой воды".

Стефан Гуджино:

"В настоящее время объём дренажа не превышает 1% от общего объёма ресурсов реки Арк. Надо учитывать также то, что помимо всех экологических преимуществ, это ещё и замена грузовых перевозок железнодорожными, меньшее ДТП, меньший износ инфраструктуры, это надёжное сообщение, сближение людей и территорий... Всё это вклад в будущее, который мы можем сделать".

Зачем строить ещё одну железную дорогу?

Лион и Турин давно связаны ж/д линией. В 2012 она была модернизирована и приведена в соответствие с европейскими стандартами. Есть и 14-километровый тоннель - Фрежюс, - через который ежедневно проходят около 50 поездов.

Благодаря новому - протяжённостью свыше 57 км - удастся увеличить пропускную способность в три раза. Но критики считают, что существующая магистраль используется в недостаточной мере.

Гвендолин Дельбос, депутат Европарламента от партии "Зелёные":

"Безусловно, если эффективнее использовать существующую линию, можно обойтись и без строительства новых тоннелей".

В Италии, как и во Франции, оппозиция критикует проект за его затратность: его стоимость превышает 26 млрд евро.

Филипп Деломм, глава НКО "Жить и действовать в Морьене":

"Повседневная жизнь людей в небольших деревнях, через которые проезжают грузовики, перевозят отходы, товары, перевернулась.Сегодня там только отходы, мусор, мы видим чудовищных масштабов разрушение ландшафта, который раньше поддерживал жизнь".