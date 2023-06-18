В беспорядки и стычки с полицией переросли акции протеста против строительства железнодорожной линии, которая соединит Францию и Италию.

Более четырёх тысяч демонстрантов, по словам организаторов, и свыше трёх - по данным полиции, вышли на пикет в Сен-Реми-де-Морьен, что в юго- восточном департаменте Савойя. Несмотря на действующий запрет властей на проведение массовых собраний.

Активисты требовали прекратить строительство высокоскоростной магистрали, которая должна соединить Францию и Италию.

Оно, по их мнению, рискует нанести непоправимый вред природе альпийского региона, крайне чувствительной ко внешним изменениям.

Группа протестующих заблокировала местные железную и автодороги, движение поездов было приостановлено.

В стражей порядка полетели камни, те в ответ применили слезоточивый газ.

Новая жд линия Лион Турин с туннелем протяженностью 57 с лишним км в Альпах строится при поддержке ЕС. Стоимость проекта более 26 млрд евро.