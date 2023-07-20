Российские "удары возмездия" по Украине продолжаются

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Российская армия наносит так называемые "удары возмездия" по Украине после атаки на Крымский мост - гибнут мирные жители, повреждено генконсульство Китая в Одессе

Жители Николаева разгневаны действиями Владимира Путина. Со вторника российская армия каждую ночь обстреливает этот крупный промышленный город на юге Украины.

Многие дома полностью разрушены. В четверг из-под завалов извлекли тела погибших пожилых супругов. Еще около 20 человек, по данным местных властей, пострадали.

"Это жилой дом, дореволюционной постройки, старый фонд Николаева, - возмущается эта местная жительница. - Здесь ничего нет, здесь жили люди. Военных объектов здесь нет, я в этом уверена. Я живу здесь 40 лет".

Под ударами российских сил, которые в Москве называют "ударами возмездия", и портовый город Одесса. Там погиб 20-летний мужчина. В результате обстрела также повреждено здание генконсульства Китая в центре города.

Россия интенсифицировала ракетные обстрелы после недавнего нападения на Крымский мост.

Российская администрация аннексированного Крыма сообщила об атаке украинского беспилотника на поселок Раздольное, расположенный на северо-западе полуострова. Там, по данным оккупационных властей, погибла девочка.