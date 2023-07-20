Euronews

Датчанин Каспер Асгрин первым пришел к финишу на 18-м этапе велогонки "Тур де Франс". В общем зачете лидирует его соотечественник Йонас Вингегор.

Датчанин Каспер Асгрин стал победителем 18-го этапа велогонки "Тур де Франс". Он рано вырвался вперед, но, вопреки всем ожиданиям, удержал лидерство.

28-летний гонщик приближался к финишу в составе группы из четырех человек. Когда финишная прямая была совсем близко, Каспер Асгрин резко ускорился и вырвался вперед. В результате Паскаль Энкхорн из Нидерландов был вынужден довольствоваться вторым местом, а норвежец Йонас Абрахамсен стал третьим на подиуме.

В общем зачете лидирует датчанин Йонас Вингегор. В четверг, на маршруте из Мутье в Бург-ан-Бресс он сохранил огромное преимущество, дав основным соперникам немного передохнуть на плоском 185-километровом участке.

Ранее в Альпах Вингегор, победитель прошлогодней гонки, воспользовался падением победителя 2020-го и 2021-го годов словенца Тадея Погачара, и увеличил отрыв от него в общем зачете до 7 минут и 35 секунд. Третьим идет британец Адам Йейтс.