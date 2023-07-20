"Против санчесизма" в Испании: кто такой Альберто Нуньес Фейхоо?

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Альберто Нуньес Фейхоо — основной противник действующего премьера Педро Санчеса на парламентских выборах в Испании. Что о нем известно?

После жарких теледебатов с действующим премьером Испании, социалистом Педро Санчесом авторитет консерватора Альберто Нуньеса Фейхоо резко вырос в глазах многих жителей страны. На прошлой неделе лидер испанской оппозиции одержал победу над опытным главой правительства и перетянул на свою сторону многих неопределившихся испанцев.

Хотя Фейхоо возглавляет правоцентристскую Народную партию больше года, он не был широко известен в Испании. Большую часть политической карьеры он провел в Галисии, где в течение 13 лет возглавлял региональное правительство. Там за него голосовали большинством голосов, а он не пускал к власти ультраправых.

Альберто Нуньес Фейхоо родился в небогатой семье и рос, как рассказывают, "ответственным и послушным" юношей. В первые годы после перехода Испании к демократии он получил диплом юриста, а затем устроился на госслужбу, чтобы поддерживать семью, так как его отец потерял работу.

В 1995 году политик, на тот момент входивший в правительство Галисии, был сфотографирован на яхте с наркодилером Марсиалем Дорадо. Фейхоо утверждает, что не знал о связях того с наркотиками и что они не были с друзьями. Фотография впервые появилась в СМИ в 2013 году, а теперь, в преддверии выборов, снова оказалась в интернете.

В 2006 году консерватор возглавил Народную партию в Галисии. Через три года он встретил свою нынешнюю супругу, галисийскую бизнесвумен, от которой у него есть сын, и прочно взял в свои руки бразды правления в регионе. В течение многих лет Фейхоо отвергал все карьерные предложения из Мадрида, его "единственные амбиции" были сосредоточены на Галисии.

Тем не менее, когда в партии начались внутренние конфликты, он пришел на помощь. Фейхоо олицетворяет собой единство, эффективность и предсказуемость. Его взгляды на международную политику остаются несколько неопределенными. В основном он говорит об отмене, как он его называет, "санчесизма" — искусства "соглашаться делать всё что угодно, с кем угодно и любой ценой, чтобы оставаться у власти как можно дольше".

Это обещание стало прямолинейным призывом для тех испанцев, которые желают смены курса. После последних дебатов, единственных за всю кампанию, опросы показали увеличение поддержки Народной партии за счет бывших сторонников ультраправых и социалистов. Как и в Галисии, Фейхоо надеется получить абсолютное большинство голосов, что позволит ему управлять страной без ограничений и без коалиции.