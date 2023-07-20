Испанцы массово голосуют по почте. Было зарегистрировано свыше 2,6 млн заявок для заочного голосования на парламентских выборах, которые состоятся 23 июля.

Считанные дни остаются до всеобщих выборов в Испании.

Но многие уже отдали свои голоса дистанционно. Крайний срок отправки бюллетеней по почте был назначен на вечер четверга. Но Центральная избирательная комиссия продлила его до 14.00 пятницы.

Причина: рекордное число желающих проголосовать заочно. Было подано свыше 2 млн 600 тыс заявок. Это почти 7% от 37,7 млн избирателей.

Что не удивительно. Ведь выборы проводятся в самый разгар сезона отпусков. Таким образом, 230 тыс испанцев, которые зарегистрировались, но ещё не успели отправить конверт, смогут это сделать.

Между тем, правые и ультраправые партии из числа оппозиции называют почтовое голосование механизмом манипуляции и подтасовок в пользу левых сил. Они утверждают, что процедура голосования не слишком понятна и проста, а почтовые отделения не в состоянии справиться с нагрузкой.

Власти, в свою очередь уверяют в обратном, упирая на то, что это чуть ли не единственный способ обеспечить нужного уровня явку на выборы в середине лета.