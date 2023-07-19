Мировые цены на пшеницу резко выросли

Euronews

В Киев с визитом прибыл ирландский премьер, пообещав выделить 5 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине. Тем временем, рынки отреагировали на новость об авиаударах по одесским портам скачком цен на зерновые.

Чтобы выразить свою поддержку Украине, в Киев приехал Лео Варадкар. Премьер-министр Ирландии, которая не участвует в финансировании закупок оружия для ВСУ, пообещал выделить 5 миллионов евро на гуманитарную помощь. Он также заявил, что ведётся расследование того, как компоненты ирландского производства оказались в иранских дронах-камикадзе, применяемых Россией.

Между тем, облетевшие мир кадры из Украины, на которых запечатлены горящие зерновые склады, вызвали панику на рынках. По данным украинских властей, в результате ночных авиаударов в Одесской области было уничтожено по меньшей мере 60 000 тонн пшеницы. Цена на неё выросла более чем на 8%.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не видит смысла в продлении зернового соглашения, если Запад не отменит санкции, введённые в отношении экспорта российской сельхозпродукции.