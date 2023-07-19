В Крыму горит полигон: перекрыта трасса "Таврида"

На полигоне в восточной части Крыма произошел пожар на складе боеприпасов. Официальной информации о причинах возгорания нет. Телеграм-паблики со ссылкой на очевидцев сообщают, что пожару предшествовала серия взрывов.

На полигоне в восточной части Крыма произошел пожар на складе боеприпасов. Об этом сообщил назначенный Россией глава аннексированного региона Сергей Аксенов, который объявил об эвакуации около 2 тысяч жителей четырех населенных пунктов, расположенных рядом с полигоном. В связи с пожаром было также перекрыто движение по трассе "Таврида".

Официальной информации о причинах возгорания нет. Телеграм-паблики со ссылкой на очевидцев сообщают, что пожару предшествовала серия взрывов. На данный момент детонация боеприпасов на складе продолжается.

Трасса "Таврида" берет свое начало в Керчи от Крымского моста.