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В Крыму горит полигон: перекрыта трасса "Таврида"

Архивное фото, подрыв склада с боеприпасами в Крыму
Архивное фото, подрыв склада с боеприпасами в Крыму Авторское право AP/RU-RTR Russian Television
 Euronews Digital

На полигоне в восточной части Крыма произошел пожар на складе боеприпасов. Официальной информации о причинах возгорания нет. Телеграм-паблики со ссылкой на очевидцев сообщают, что пожару предшествовала серия взрывов.

На полигоне в восточной части Крыма произошел пожар на складе боеприпасов. Об этом сообщил назначенный Россией глава аннексированного региона Сергей Аксенов, который объявил об эвакуации около 2 тысяч жителей четырех населенных пунктов, расположенных рядом с полигоном. В связи с пожаром было также перекрыто движение по трассе "Таврида". 

Официальной информации о причинах возгорания нет. Телеграм-паблики со ссылкой на очевидцев сообщают, что пожару предшествовала серия взрывов. На данный момент детонация боеприпасов на складе продолжается.

Трасса "Таврида" берет свое начало в Керчи от Крымского моста.

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