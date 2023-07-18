Массовая гибель гринд на берегу в Шотландии

Euronews

Десятки морских животных выбросились на сушу, их не удалось спасти, проводится расследование.

Морские биологи проводят расследование причин массового выброса гринд, которых обнаружили на берегу шотланlского острова Льюис.

По предварительным данным, десятки гринд выбросились на сушу вслед за членом своей стаи, который первым оказался на берегу.

Несмотря на усилия спасателей, 55 китообразных погибли, одного черного дельфина пришлось усыпить из-за невозможности спасения в труднодоступном месте.

За последние 70 лет это самый массовый выброс морских животных на берег в Великобритании.