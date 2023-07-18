Вашингтон и Пекин обсуждают вопросы климата

Euronews

Джон Керри уже в третий раз посещает Китай в качестве спецпосланника по климату. Вашингтон и Пекин возобновляют сотрудничество в этой сфере после приостановки в прошлом году.

Спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри находится с трехдневным визитом в Китае. Он выразил уверенность, что переговоры по климату могли бы заложить основу для преодоления разногласий между Пекином и Вашингтоном.

"Китай и Соединенные Штаты являются самыми мощными экономиками мира. Мы также являемся самыми крупными источниками выбросов парниковых газов. Поэтому необходимость того, чтобы наши две страны собрались вместе, работали и показали остальному миру, как мы можем сотрудничать и начать решать эту проблему в срочном порядке, просто невероятна", — сказал Джон Керри.

Визит Керри совпал с эпизодами экстремальной жары в Китае и США.

Переговоры по климату между двумя странами прекратились в прошлом году после того, как Нэнси Пелоси, в то время спикер Палаты представителей Конгресса США, разгневала Пекин посещением Тайваня, который Китай считает частью своей территории.