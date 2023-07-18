TikTok бросает "смертельный вызов". Но правда ли это?

Социальные сети обвиняют в провокациях, когда пользователи спешат выполнить опасные задания. Сегодня в центре внимания "вызовы" TikTok

Много ли людей гибнет, прыгая со скоростных катеров в рамках смертельно опасного задания TikTok? Вы наверняка видели, как многие новостные каналы предупреждают родителей об этой опасной летней тенденции. Но так ли это на самом деле?

Прыгают и погибают?

Сразу несколько международных информационных агентств сообщили о том, что в американском штате Алабама погибли по меньшей мере четыре человека во время выполнения опасного задания на платформе социальных сетей TikTok.

Все началось с интервью, которое дал ABC News Джим Деннис, капитан волонтерской организации, занимающейся оказанием первой помощи при чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях:

"Они выполняли задание, полученное на TikTok. К сожалению, некоторые из них были записаны на видео. Они думали, что делают что-то веселое, но это стоило им жизни".

Нет связи с TikTok

В то же время главное агентство общественной безопасности Алабамы опровергло эту информацию, написав в Твиттере, что приведенные в интервью сведения не соответствуют действительности:

"Отдел морского патрулирования Агентства по охране правопорядка Алабамы (ALEA) не располагает какими-либо данными о смертельных случаях, связанных с лодками или морскими судами в Алабаме, которые можно было бы напрямую связать с TikTok или трендом на TikTok".

В сообщении отмечается, что в 2020 г. один человек получил смертельную травму, прыгнув с движущегося катера, и также в 2021 г. произошел аналогичный случай. Но ни одна из смертей не была связана с TikTok.

Мы связались с TikTok. И они сообщили нам, что никогда прыжки с лодок не были трендом на платформе.

Тем временем Джим Деннис отказался от своих заявлений, заявив, что СМИ раздули его интервью до абсурда.

Так что же стоит за этой дезинформацией?

Мы задали этот вопрос Элизабет Лош, которая изучала тенденции TikTok.

"Я думаю, что существует некое недопонимание того, что такое "вызовы TikTok" в целом. Как правило, они не являются опасными, и существует тенденция демонизировать эту платформу и ассоциировать ее с рискованным поведением. В то же время на самом деле большинство заданий довольно безобидно и включает в себя такие вещи, как танцы".

Впрочем это уже не первый случай, когда социальные сети обвиняются в продвижении подобных ложных задач.

Возможно, вы помните "вызов" Momo Challenge в 2019 году, когда это страшное изображение якобы появлялось на экране мобильного телефона ребенка и заставляло его покончить с собой.

Это вызвало настоящую панику среди пользователей, но в итоге оказалось ложным.