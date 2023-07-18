Жертвы и разрушения из-за проливных дождей.

Euronews

На помощь спасателям направлены свыше 10 тысяч военных. Стихия затронула центральные и южные районы страны.

В Южной Корее жертвами наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, стали уже свыше 40 человек. Так, 14 человек погибли в затопленном автомобильном туннеле, сообщается о 19 жертвах в горном районе , где потоки грязи сносили дома.

Десятки людей получили ранения, тысячи были эвакуированы. Ведутся поиски девяти человек, в спасательной операции и устранении последствий природной катастрофы принимают участие более 10 тысяч военных.

Большая часть разрушений пришлась на центральные и южные районы страны.