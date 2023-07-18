Тушению пожаров мешает сильный ветер

Euronews

Премьер-министр Греции назвал начавшиеся на фоне жары лесные пожары одним из последствий климатического кризиса.

В Греции удалось взять под контроль лесной пожар, разгоревшийся в городе Лутраки на берегу Коринфского залива вблизи Афин.

Сильный ветер усложняет тушение пожара в районе Беотия, также расположенном неподалеку от столицы. За ночь пламя быстро распространилось по лесному массиву. Эвакуированы жители четырех населенных пунктов, после того как огонь начал приближаться к жилым домам.

Тысячи людей были вынуждены покинуть курортные зоны, вывезены дети их трех летних лагерей.

В столичную область Аттика направлены четыре пожарных самолета из Италии и Франции

Спасателям удалось вызволить огня сотни животных.

В восточных регионах Греции, включая Афины и острова в Эгейском море, объявлен четвертый - самый высокий уровень - пожарной опасности.

Премьер-минист Греции Кириакос Мицотакис заявил, что власти делают все возможное для предотвращения пожаров. "Это одно из последствий климатического кризиса, который мы переживаем со все большей интенсивностью", — сказал глава правительства.

Ожидается, что жаркая и засушливая погода продержится еще несколько дней, в связи с чем сильные порывы ветра представляют особую опасность.