Euronews

Президент России Владимир Путин передал активы французской Danone и "Балтики", принадлежащей шведскому и немецкому юрлицам, в управление РФ. В апреле то же самое произошло с "Юнипро" и "Фортум".

Россия забрала во временное управление "Балтику" и российскую "дочку" Danone. Указ об этом подписал в воскресенье президент РФ Владимир Путин.

Согласно документу, в управление Росимуществу переданы 100% акций российского подразделения французской Danone, а также доли шведского и немецкого юридических лиц, которым принадлежит "Балтика".

Как отмечают юристы, это сильно ограничит возможности компаний по управлению бизнесом в России и, вероятно, сорвет сделки по продаже российских активов с потенциальными покупателями.

"Балтика" — вторая по величине пивоваренная компания в РФ, она управляет восемью заводами, которые производят пиво под брендами "Жигулевское", Tuborg, Zatecky Gus, Kronenbourg 1664 и S&R’s Garage.

Danone была крупнейшим переработчиком молока в России в 2021 году. В РФ у неё 13 заводов, которые выпускают йогурты, десерты и другие молочные продукты под брендами "Активиа", "Простоквашино", Actimel и "Растишка".

Это уже не первый случай фактической национализации иностранных компаний в России: в апреле Владимир Путин аналогичным образом передал во внешнее управление активы энергетических "Юнипро" и "Фортум".