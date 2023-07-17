Полиция нравов возобновила патрулирование

Euronews

Для выявления нарушителей закона о хиджабе задействованы также камеры видеонаблюдения.

На улицы Ирана вернулась полиция нравов спустя 10 месяцев после того, как смерть задержанной ею женщины вызвала общенациональные протесты с требованием свержения теократии. Манифестации практически прекратились после жестких репрессий — свыше 500 человек были убиты, 20 тысяч задержаны. США и европейские страны ввели санкции против иранской полиции нравов и высокопоставленных представителей силовых структур.

В течение последних нескольких месяцев в стране были задействованы камеры видеонаблюдения для выявления нарушителей закона о хиджабе.