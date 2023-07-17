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Полиция нравов возобновила патрулирование

Полиция нравов возобновила пешие и автомобильные патрули
Полиция нравов возобновила пешие и автомобильные патрули Авторское право Vahid Salemi/Copyright 2022 The AP.
 Euronews

Для выявления нарушителей закона о хиджабе задействованы также камеры видеонаблюдения.

На улицы Ирана вернулась полиция нравов спустя 10 месяцев после того, как смерть задержанной ею женщины вызвала общенациональные протесты с требованием свержения теократии. Манифестации практически прекратились после жестких репрессий — свыше 500 человек были убиты, 20 тысяч задержаны. США и европейские страны ввели санкции против иранской полиции нравов и высокопоставленных представителей силовых структур. 

В течение последних нескольких месяцев в стране были задействованы камеры видеонаблюдения для выявления нарушителей закона о хиджабе.

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