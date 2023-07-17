Главный на Сицилии аэропорт закрыли из-за пожара

В аэропорту Катании в понедельник вечером произошёл пожар. Все рейсы отменены, здание закрыто из-за сильного задымления.

Возгорание началось около 23:30 по местному времени на нижнем этаже. Пламя быстро перекинулось на терминал А. Жертв и пострадавших нет. Все находившиеся в здании пассажиры и персонал были эвакуированы.

Причина ЧП пока не установлена. Ведётся расследование.

Директор аэропорта Нико Торриси опроверг сообщения некоторых итальянских СМИ о том, что "cгорело всё здание". Он подчеркнул, что ущерб от пожара "незначительный".

Вылеты запланированных рейсов осуществляются из соседних аэропортов, пассажиров туда доставляют на автобусах. Авиасообщение обещают возобновить в среду днём.

Аэропорт Катании считается главным на Сицилии. Он принимает десятки рейсов в день.