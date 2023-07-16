Нетаньяху "чувствует себя очень хорошо" после госпитализации

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении из больницы, куда он был доставлен из-за обезвоживания, сообщил, что ему стало лучше

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что чувствует себя "очень хорошо" после того, как в субботу он был срочно доставлен в больницу, очевидно, из-за обезвоживания. Он почувствовал головокружение.

Вечером политик выступил с видеообращением из больницы, в котором рассказал, что накануне отдыхал с женой на Галилейском море под солнцем без головного убора и без воды. "Это была не самая лучшая идея", - признался он.

Запланированное на воскресенье заседание правительства было перенесено на понедельник.