У берегов Ливии спасены более 40 мигрантов

Euronews

Судно организации "Врачи без границ" спасло в Средиземном море более 40 нелегальных мигрантов. Они находились в плохо надутой резиновой лодке, кооторая могла затонуть

Судно "Geo Barents" организации "Врачи без границ" спасло в Средиземном море более 40 нелегальных мигрантов, в том числе - 25 несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Об этом сообщила съемочная группа испанского телевидения (TVE), находящаяся на борту.

Операция прошла в 30 милях от побережья Ливии. Мигранты из Сомали, Кот-д'Ивуара и Камеруна передвигались на небольшой резиновой лодке. По словам спасателей, она была плохо надута и могла затонуть.

Люди, находившиеся в лодке, плыли около суток, так что их состояние было удовлетворительным.