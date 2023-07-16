Французские пастухи снова нуждаются в услугах пату

Euronews

Пиренейская горная собака во Франции в прошлом веке все реже находила себе применение, но сейчас, с ростом популяции крупных хищников, в частности серых, пастухи снова рассчитывают на пату

Во Франции в последнее время возродился интерес к местной древней породе волкодавов, известной как пату или пиренейская горная собака.

В прошлом веке ее численность сократилась - вместе с численностью крупных хищников.

Однако сейчас пастухи и фермеры, особенно в отдаленных горных районах, снова жалуются на волков. Их популяция резко возросла и они снова представляют реальную угрозу для овец.

Так что теперь пастухи все чаще полагаются на пату в защите своих отар - как и столетия назад.