Очередное убийство журналиста в Мексике из-за расследования сделок наркокартелей.

Мексиканский журналист Нельсон Матус был убит в субботу в курортном приморском городе Акапулько на юго-западе штата Герреро.

Директор местного новостного сайта Lo Real de Guerrero Матус был застрелен в своей машине на парковке магазина после 3-х часов дня в районе Эмилиано Сапата на севере Акапулько.

Матус — второй журналист, убитый за неделю в Мексике, одной из самых опасных стран мира для информационной работы, в частности, из-за насилия со стороны организованной преступности.