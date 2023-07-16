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Очередное убийство журналиста в Мексике из-за расследования сделок наркокартелей.

Полиция проверяет район, где был убит журналист Нельсон Матус в Акапулько, штат Герреро, Мексика
Полиция проверяет район, где был убит журналист Нельсон Матус в Акапулько, штат Герреро, Мексика Авторское право FRANCISCO ROBLES/AFP or licensors
 Кнарик Хачатрян

Очередное убийство журналиста в Мексике из-за расследования сделок наркокартелей.

Мексиканский журналист Нельсон Матус был убит в субботу в курортном приморском городе Акапулько на юго-западе штата Герреро. 

Директор местного новостного сайта Lo Real de Guerrero Матус был застрелен в своей машине на парковке магазина после 3-х часов дня в районе Эмилиано Сапата на севере Акапулько. 

Матус — второй журналист, убитый за неделю в Мексике, одной из самых опасных стран мира для информационной работы, в частности, из-за насилия со стороны организованной преступности.

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