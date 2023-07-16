В Италии объявлена "красная тревога"

Euronews

По меньшей мере в 16 городах Италии объявлена "красная тревога" из-за сильной жары - власти призывают людей принять меры предосторожности

Власти Италии призывает граждан принять меры предосторожности в связи с новой волной жары. В 16 крупных городах страны в всокресенье объявлена "красная тревога".

Людям советуют избегать прямых солнечных лучей в дневное время и внимательно относиться к пожилым людям.

В зоопарке животным дают замороженный корм и больше времени для купания.

"Вы физически страдаете от этой жары, которая к тому же длится долго, - говорит пожилая итальянка. - Она не заканчивается через несколько дней, как это было раньше. Теперь эта жара длится больше месяца. Мы реально ощущаем последствия".

А Грета Тунберг предупреждала - шведская экоактивистка в разгар жары спрашивает у политиков, какие еще им нужны доказательства, чтобы начать действовать.

Тем временем на испанском острове Пальма тепловая волна стала причиной распространения сильного лесного пожара. Уже эвакуировано около 500 местных жителей, власти не исключают, что потребуется эвакуация еще более тысячи человек.