В Южной Корее растет число жертв наводнения

Euronews

Более 30 человек погибли в результате наводнения в Южной Корее, еще 10 пропали без вести

В результате проливных дождей в Южной Корее и вызванных ими оползней, наводнений и других происшествий за неделю погибли по меньшей мере 32 человека, еще 10 считаются пропавшими без вести.

Тысячи людей были эвакуированы из опасных районов - в некоторых из них выпало более 600 миллиметров осадков.

В столице Индии Нью-Дели уровень воды в реке Джамна начал снижаться, достигнув рекордной за 40 лет отметки в 207 с лишним метров. Низменные районы города все еще остаются затопленными. Тысячи людей были вынуждены эвакуироваться на возвышенные места. По всей столице разбиты временные лагеря.

Тем временем в Бельгии вспоминают жертв катастрофических наводнений, обрушившихся на Северную Европу два года назад. Вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс посетил пострадавшие районы.

Стихия тогда унесла жизни более 220 человек, в основном в Бельгии и Германии. В прошлом году Тиммерманс предложил установить 15 июля день памяти жертв изменения климата.