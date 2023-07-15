Война в Украине: продвижение под Мелитополем

Euronews

Украинские войска за неделю продвинулись на 1700 метров под Мелитополем. Контрнаступление украинских войск продолжается, но при отвоевании своей территории они сталкиваются с серьезным противодействием российских сил

Украинские войска за неделю продвинулись на 1700 метров в районе Мелитополя. Об этом сообщил в пятницу представитель Национальной гвардии Украины. При отвоевании своей территории украинские силы сталкиваются с серьезным противодействием российских войск.

Ранее Владимир Зеленский поблагодарил США за поставки кассетных боеприпасов, подчеркнув, что украинские солдаты по-прежнему нуждаются в помощи.

Владимир Зеленский, президент Украины: "Мы все должны очень четко, максимально четко, понимать, что российские войска на наших южных и восточных землях делают все возможное, чтобы остановить наших воинов. И каждая тысяча метров продвижения, каждый успех каждой нашей боевой бригады заслуживает благодарности".

Тем временем белорусское телевидение показало видеозапись того, как наемники ЧВК "Вагнер" якобы обучают белорусских солдат.

В Киеве говорят, что внимательно следят за тем, что там происходит с точки зрения безопасности, но считают, что на данный момент масштабных угроз со стороны Беларуси нет.