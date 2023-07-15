Президент Южной Кореи впервые посетил Украину

Euronews

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль приехал в Киев. Он встретился с Владимиром Зеленским, посетил Бучу и Ирпень, а также пообещал увеличить поддержку Украины.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в субботу приехал в Украину — впервые за 17 месяцев российского вторжения. В ходе визита он встретился с президентом Владимиром Зеленским, посетил Бучу и Ирпень и заявил, что Сеул планирует увеличить поддержку Киева.

Кроме бронежилетов и шлемов, которые Южная Корея уже поставляла Украине в прошлом году, стороны договорились о поставках оборудования для разминирования территорий.

"Могу с радостью констатировать, что уже есть договоренность о передаче транспорта и техники специального назначения, в том числе машин для разминирования. Это помогает нам спасать жизни людей", — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Между тем в Беларуси заметили крупную колонну ЧВК "Вагнер". Как сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", не менее 60 автомобилей едут в сторону города Осиповичи в Могилевской области, где, по сообщениям белорусского Минобороны, развернуты "учебные места", в которых российские наемники работают военными инструкторами.

Погранслужба Украины также сообщила, что "вагнеровцы" находятся в Беларуси.