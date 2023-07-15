Наводнение в Южной Корее: не менее 22 человек погибли

Euronews

В Южной Корее проливные дожди вызвали наводнение и оползни. По меньшей мере 22 человека погибли, еще 14 пропали без вести.

Два дня проливных дождей вызвали в центральной части Южной Кореи оползни и наводнения. По меньшей мере 22 человека погибли, еще 14 пропали без вести, сообщили в субботу в Министерстве внутренних дел страны. 13 местных жителей получили травмы.

Сильные дожди идут в Южной Корее с 9 июля. За это время властям пришлось эвакуировать почти 5 тысяч человек. Половина из них до сих пор находятся во временных приютах.

В тысячах домов уже почти неделю нет электричества.

По данным метеорологов, дожди не прекратятся до воскресенья. Более того, синоптики ожидают, что они станут сильнее.

Сезон дождей, который начинается в июне и заканчивается в начале августа, случается в Южной Корее каждый год, но в 2023-м число вызванных наводнениями смертей стало необычно высоким. Экологи связывают это с глобальным потеплением.

Кроме того, если в последние годы особенно сильные дожди шли в районе больших городов, Сеула и Бусана, то сейчас они сконцентрированы в провинциях Чхунчхон и Чолладо, многие районы которых труднодоступны для спасателей.