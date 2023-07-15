Нидерланды: парламентские выборы назначены на 22 ноября

Euronews

Голосование на внеочередных парламентских выборах в Нидерландах пройдет 22 ноября. Правительство Марка Рютте ушло в отставку из-за разногласий в правящей коалиции по вопросу миграционной политики

Внеочередные парламентские выборы в Нидерландах пройдут 22 ноября. Об этом объявлено официально. В соответствии с законом, днем выдвижения кандидатов станет 9 октября.

Исполняющий обязанности премьер-министра Марк Рютте 7 июля объявил об уходе в отставку. Он также заявил, что не будет выставлять свою кандидатуру на пятый срок и покинет политику после ноябрьских выборов.

Рютте занимал премьер-министр Нидерландов с 14 октября 2010 года - дольше всех в истории страны.

Официальной причиной отставки правительства стали разногласия в правящей коалиции по вопросу миграционной политики.