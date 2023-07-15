Лесной пожар на острове Пальма: более 500 человек эвакуированы

Euronews

На испанском острове Пальма разгорелся лесной пожар. Это первый природный кризис после извержения вулкана Кумбре-Вьеха в 2021 году.

Лесной пожар на испанском острове Пальма заставил власти эвакуировать более 500 человек. По словам президента Канарских островов Фернандо Клавихо, огонь охватил 140 гектаров леса и сжег 50 домов.

С огнем борются четыре пожарных подразделения и четыре вертолета.

Пожар на Пальме начался рано утром в субботу в Эль-Пинар-де-Пунтагорда — лесном массиве на севере острова.

Это первый природный кризис на Пальме после извержения вулкана Кумбре-Вьеха в 2021 году. Тогда вулкан извергался три месяца: по острову текла лава, землю покрыла черная пыль.