В Брюсселе прошли переговоры Армении и Азербайджана

Euronews

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели переговоры в Брюсселе при посредничестве председателя Евросовета Шарля Мишеля. Стороны договорились активизировать работу по делимитации границ.

В Брюсселе завершился очередной раунд переговоров между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, проходящих при посредничестве председателя Евросовета Шарля Мишеля.

Встреча прошла на фоне растущей напряженности: в декабре Азербайджан заблокировал Лачинский коридор — единственную дорогу, соединяющую Армению и Нагорный Карабах, а в конце июня на въезде в него появились бетонные заграждения.

Тем не менее, по словам Шарля Мишеля, стороны подтвердили приверженность территориальной целостности соседней страны (исходя из того, что территория Армении занимает 29 800 кв. км, а Азербайджана — 86 600 кв. км.) и договорились активизировать работу комиссий по делимитации границ на основе Алматинской декларации 1991-го года.

"Мы переживаем один из наиболее всеобъемлющих и активных этапов переговоров между Арменией и Азербайджаном. И хотя наша встреча проходила в условиях тревожного роста напряженности на месте, я отметил важную динамику в политических обсуждениях и усилиях", — заявил Шарль Мишель.

Председатель Евросовета пригласил обоих лидеров на новую встречу в Брюсселе осенью, а также предложил провести переговоры с участием Франции и Германии на полях следующего саммита Европейского политического общества в Гранаде.

Посредничество в разрешении конфликта Еревана и Баку также предлагает Москва.