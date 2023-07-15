В Италии отменены сотни авиарейсов

Euronews

Забастовка наземного персонала аэропортов в Италии привела к отмене сотен авиарейсов, затронув более 250 тысяч пассажиров

Сотни авиарейсов были отменены в субботу в Италии в связи с 8-часовой забастовкой персонала наземного обслуживания аэропортов. Профсоюзы, представляющие интересы этой категории работников, требуют обновления коллективного договора, регулирующего нормы оплаты труда, который истек шесть лет назад. Акция затронула более 250 тысяч пассажиров

"Это был рейс ITA Airways в Катанию, его отменили, - говорит туристка из Филадельфии Стефания Спатола. - Вся моя семья, 35 человек, все наши рейсы сбились".

"Мы любим Рим, поэтому мы рады, что сможем остаться еще на несколько дней, - признается Лиззи Лейк из Лондона. - Но все же это немного расстраивает, конечно, у меня маленький мальчик, и мы просто хотели попасть домой. Но у нас в Англии тоже есть забастовки, так что мы к такому привыкли".

Летние стачки не обходят стороной и другие страны Европы. Работники лондонского аэропорта Gatwick проведут две забастовки в конце июля - начале августа.

А в Бельгии в эти выходные бастуют пилоты авиакомпании Ryanair из-за пониженных во время пандемии зарплат. В аэропорту Шарлеруа отменены десятки рейсов.