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Двойная забастовка актеров и сценаристов

Забастовка в Лос-Анджелесе
Забастовка в Лос-Анджелесе Авторское право Chris Pizzello/AP
 Euronews

Забастовка уже привела к отмене запланированных на следующую неделю мероприятий, связанных с киноиндустрией.

Актеры Голливуда и американского телевидения проводят двойную забастовку вместе со сценаристами, они требуют повышения зарплат и ограничений на использование ИИ в кинопроизводстве.

Голливудские сценаристы бастуют из-за этого уже два месяца. Ожидается, что более 160 тысяч актеров прекратят съемки, а также не будут участвовать в рекламных кампаниях и присутствовать на премьерах. 

Альянс продюсеров кино и телевидения, представляющий интересы таких работодателей, как Disney, Netflix, Amazon и других, выразил сожаление по поводу забастовки, заявив, что от нее пострадают тысячи работников отраслей, поддерживающих производство кино и телевидения.

Забастовка уже привела к отмене запланированных на следующую неделю мероприятий, связанных с киноиндустрией, некоторые премьерные показы пройдут без участия актеров.

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