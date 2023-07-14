Двойная забастовка актеров и сценаристов

Euronews

Забастовка уже привела к отмене запланированных на следующую неделю мероприятий, связанных с киноиндустрией.

Актеры Голливуда и американского телевидения проводят двойную забастовку вместе со сценаристами, они требуют повышения зарплат и ограничений на использование ИИ в кинопроизводстве.

Голливудские сценаристы бастуют из-за этого уже два месяца. Ожидается, что более 160 тысяч актеров прекратят съемки, а также не будут участвовать в рекламных кампаниях и присутствовать на премьерах.

Альянс продюсеров кино и телевидения, представляющий интересы таких работодателей, как Disney, Netflix, Amazon и других, выразил сожаление по поводу забастовки, заявив, что от нее пострадают тысячи работников отраслей, поддерживающих производство кино и телевидения.

Забастовка уже привела к отмене запланированных на следующую неделю мероприятий, связанных с киноиндустрией, некоторые премьерные показы пройдут без участия актеров.