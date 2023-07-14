Морские черепахи откладывают яйца на пляжах Адриатики

Euronews

Логгерхеды начали откладывать яйца на пляжах на северо-востоке Италии — прямо рядом с шезлонгами. Морские биологи защищают будущее потомство.

На пляжах итальянской Адриатики можно увидеть не только туристов. Черепахи каретта-каретта или, как их еще называют, логгерхеды живут в Средиземном море уже давно, но начали размножаться на берегу только сейчас.

Так 24 июня в коммуне Червия черепаха отложила 91 яйцо на пляже — правда, слишком близко к зонтикам и шезлонгам. Морским биологам пришлось вмешаться.

"Мы взяли 91 яйцо, отложенное самкой черепахи, и перенесли их в новое гнездо, которое мы построили точно таким же, как и первоначальное, и расположили яйца в том же порядке, в котором они были отложены", — рассказывает Андреа Феррари из организации "Черепахи Адриатики".

Вокруг нового гнезда установили ограду. 24 часа в сутки его посменно охраняют 130 волонтеров.

Морские черепахи водятся в Адриатическом море уже давно. В последние годы они плавают в этих водах даже зимой.

"Из-за изменения климата и всё более теплых вод черепахи, как правило, остаются в нашем море на более длительный срок. Исторически они живут в этих водах, поскольку верхняя часть Адриатического моря является их зоной питания. Но теперь они остаются здесь даже в зимний период, а не мигрируют в другие более теплые воды, как это было в прошлом", — говорит Симоне Д'акунто из исследовательского центра Cestha.

Биологи защищают и взрослых черепах, которые часто оказываются выброшенными на берег или попадают в рыболовные сети. У некоторых из них лопастями винта поврежден панцирь, другие страдают от проблем с легкими. В местной черепашьей клинике содержатся не менее 50 особей.