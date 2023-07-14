ISW: российским войскам не хватает резервов для ротации на фронте

Саша Вакулина, Euronews:

Украинские войска 13 июля продолжили контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта и добились успехов в некоторых районах.

По сообщению Генштаба ВСУ, украинские войска продолжали наступательные операции на Бахмутском, Бердянском и Мелитопольском направлениях.

В своем последнем обзоре ISW отмечает, что по оценкам его экспертов, российским войскам не хватает резервов для ротации фронтовых подразделений, а без оперативных резервов российские войска в случае украинского прорыва будут вынуждены отступить на подготовленные оборонительные позиции без существенной поддержки и полагаться на имеющиеся и уже деградировавшие силы.

Бывший командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов утверждает, что министр обороны РФ Сергей Шойгу уволил его за то, что он постоянно высказывал старшим командирам претензии по поводу проблем на западном участке фронта в Запорожской области.

Увольнение Попова в связи с проблемой российских потерь и жалобами на отсутствие ротации войск еще раз подтверждает оценку ISW о том, что российская оборона на Украине, скорее всего, хрупка.

ISW отмечает, что российские военблогеры по-разному отреагировали на увольнение Попова, хотя никто из них не возразил на жалобы Попова на проблемы, с которыми сталкиваются российские войска на фронте.