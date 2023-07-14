Праздновать с размахом, скромно или никак? С такой дилеммой столкнулись власти французских городов из-за риска новых беспорядков.

Беспорядки, которые без преувеличения потрясли Францию, утихли совсем недавно. Мэры некоторых коммун решили сократить или вовсе отменить торжества по случаю национального праздника 14 июля. Так, например, поступил глава Монтаржи. Этот город с населением 15 тысяч человек в регионе Центр-Валь-де-Луар в числе наиболее пострадавших от погромов и подожов, которые начались после убийства полицейским подростка Наэля.

Мэр Монтаржи Бенуа Дижон сказал в интервью Euronews: _"Ещё слишком свежи следы в умах людей и на стенах, чтобы думать о праздновании._У нас было разрушено два здания, (...) 80 владельцев магазинов понесли серьёзные убытки: витрины были разбиты, всё разграблено. Эти сцены беспорядков привели нас в ужас", - вспоминает он.

Как добавил наш собеседник, вместо торжеств, запланированных на вечер 13 июля, "была организована церемония, посвящённая пожарным и полицейским", которые были "на передовой" во время всех этих событий. Праздничный салют перенесли на Рождество.

Беспрецедентные меры безопасности

Коммуна Бюр-сюр-Иветт, что недалеко от Парижа, не понесла такого ущерба. Повреждена только одна из стен здания городской ратуши. Мэр решил продолжить проходящий в городе фестиваль, но усилил охрану. "Нам показалось, что спокойствие восстановилось на достаточно долго, чтобы мы могли организовать и провести всё на должном уровне", - сказал глава местной администрации Жан-Франсуа Вижье.

По всей стране по решению правительства действуют усиленные меры безопасности. Всего с вечера четверга и до утра субботы мобилизованооколо 45 тыс. полицейских и жандармов, пожарных, военных, сотрудников элитных подразделений. Также за соблюдением порядка следят дроны, вертолёты и бронетехника.

Фейерверки отменили из-за засухи

Подвела и погода. Небывалая засуха установилась во многих регионах страны. Поэтому некоторые муниципалитеты - Страсбург, например, Ним и Перпиньян - решили прервать давнюю традицию и не устраивать салютов.

"Власти префектур хотели обеспечить гарантию того, что фейерверки не будут запускаться вблизи зелёных насаждений, которые могут загореться", - объясняет Жан-Франсуа Вижье.

И всё же отмена фейерверков - мера скорее исключительная. И жители большинства французских городов смогут насладиться ярким зрелищем. "Должна быть очень веская причина для отказа от устроения салюта. Это очень символичное действо, можно сказать, основа Французской Республики", - подчеркнул Жан-Франсуа Вижье.