Ночной обстрел Киева: один погибший, четверо пострадавших

Euronews

В ночь на 13 июля российские войска атаковали Киев дронами-камикадзе и крылатыми ракетами. По данным украинских властей, один человек погиб, еще четверо пострадали.

По меньшей мере один человек погиб в результате ночного обстрела российской армией Киева, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Тело жертвы обнаружили во время тушения пожара в многоквартирном доме.

Еще как минимум четверо пострадали, уточнили в ГС ЧС. Двое из них получили осколочные ранения, двое — отравились продуктами горения.

По данным украинских властей, Киев атаковали дроны-камикадзе иранского производства, все 20 из них были уничтожены. Их обломки упали в четырех районах города. В результате были повреждены жилые дома, и произошли пожары.

Системы ПВО также уничтожили две ракеты "Калибр", заявили в ВСУ.