На фронте ждут западное оружие

Euronews

Обещанные по итогам состоявшегося саммита НАТО новые поставки приветствуются, но на фронте говорят, что оружие необходимо уже сейчас.

По мере развития украинского контрнаступления ВСУ используют все больше оружия, поставленного странами Запада. Но вместе с тем большинство боевых действий ведется с применением оружия советской эпохи, например самоходных гаубиц, произведенных в 1970-х годах. Эти гаубицы ведут огонь с фиксированных позиций и близко к линии фронта. Дальность действия установок составляет 15 километров, что делает их уязвимыми, поэтому их нужно тщательно прятать.

Обещанные по итогам состоявшегося саммита НАТО новые поставки приветствуются, но на фронте говорят, что оружие необходимо уже сейчас.

“Мы многому научились. Мы уже можем учить других. Думаю, что те страны, которые дали нам оружие, уже видели, как оно работает на нашем полигоне, как его можно координировать. Поэтому для них это будет большим плюсом. Мы будем помогать друг другу", — говорит возглавляющий 59-ю бригаду Владимир.

Недавнее решение США о передаче Украине кассетных боеприпасов некоторые союзники восприняли как спорное, но в ВСУ говорят, что они необходимы для успешного контрнаступления.

"Я думаю, правильно, что мы используем все виды оружия, чтобы защитить себя. Мы не воюем на чужой территории, мы защищаем свою территорию и хотим ее освободить. Мы хотим отогнать их обратно через границу, мы хотим изгнать зло и пусть делают, что хотят, на своей территории," — говорит офицер.

По мнению аналитиков, реальный эффект западного оружия не будет заметен до тех пор, пока Украина не задействует большую часть своих боевых сил, находящихся в настоящее время в резерве.