Индия: самый сильный муссон за последние десятилетия

Более 100 человек погибли на севере Индии. Муссонные дожди, которые привели к оползням и наводнениям, не прекращаются вот уже несколько дней.

Проливные дожди на этой неделе привели к гибели 100 человек и вызвали хаос в северной Индии.

Большинство погибших зарегистрированы в горном штате Химачал-Прадеш, где бурными потоками были смыты автомобили, автобусы, мосты и дома, сошли оползни.

В Нью-Дели затоплены целые кварталы недалеко от реки Джамуна, в том числе и несколько правительственных зданий. Тысячи людей эвакуированы, а школы и колледжи закрыты.

По данным властей, это сильнейший муссон из пережитых Индией за последние десятилетия.

Метеорологи прогнозируют новые осадки в северных районах страны в ближайшие дни.