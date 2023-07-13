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Индия: самый сильный муссон за последние десятилетия

Люди у дороги, смытой рекой Беас в штате Химачал-Прадеш, Индия, вторник, 11 июля 2023 года
Люди у дороги, смытой рекой Беас в штате Химачал-Прадеш, Индия, вторник, 11 июля 2023 года Авторское право Aqil Khan/AP
 Кнарик Хачатрян

Более 100 человек погибли на севере Индии. Муссонные дожди, которые привели к оползням и наводнениям, не прекращаются вот уже несколько дней.

Проливные дожди на этой неделе привели к гибели 100 человек и вызвали хаос в северной Индии. 

Большинство погибших зарегистрированы в горном штате Химачал-Прадеш, где бурными потоками были смыты автомобили, автобусы, мосты и дома, сошли оползни.

В Нью-Дели затоплены целые кварталы недалеко от реки Джамуна, в том числе и несколько правительственных зданий. Тысячи людей эвакуированы, а школы и колледжи закрыты. 

По данным властей, это сильнейший муссон из пережитых Индией за последние десятилетия.

Метеорологи прогнозируют новые осадки в северных районах страны в ближайшие дни.

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