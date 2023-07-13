Байден прибыл с визитом в Финляндию после саммита НАТО

Euronews

Джо Байден встретится в Хельсинки с президентом Финляндии Саули Ниинистё, а также примет участие в переговорах лидеров северных стран: Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании и Исландии.

Президент США Джо Байден прибыл с визитом в Финляндию — для встречи с финским президентом Саули Ниинистё и другими лидерами северных стран: Швеции, Норвегии, Дании и Исландии.

Столица самого молодого члена НАТО стала третьей остановкой в европейском турне Байдена. Перед приездом в Хельсинки он посетил Лондон, где встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, и саммит НАТО в Вильнюсе, выступая на котором, американский президент еще раз осудил российскую агрессию и заявил, что поддержка западными союзниками Украины "не дрогнет".

"Никогда нельзя забывать, насколько это важно, и никогда-никогда не отказываться от лучшего завтра. Защита свободы — дело не одного дня или года, это призвание всей нашей жизни, всех времен. Мы готовы к предстоящей борьбе. Наше единство не дрогнет, я обещаю вам", — заявил Джо Байден в Вильнюсе.

По итогам саммита НАТО Украина так и не получила приглашения в альянс или временных рамок по вступлению в него. Тем не менее страны-участницы блока согласились упростить процесс принятия Киева в свои ряды в будущем и создали новый Совет Украина — НАТО. А страны G7 пообещали Владимиру Зеленскому новые поставки оружия и долгосрочные гарантии безопасности.

Президент Украины остался не до конца доволен результатами встречи.

"Самое главное, чтобы мы одинаково понимали условия того, когда и как Украина будет в НАТО. Может, сообщаются не все детали, но тем не менее для меня было очень важно, что это зависит от безопасности и что есть однозначный факт — Украина будет в НАТО", — сказал Владимир Зеленский на пресс-конференции.

Главным достижением саммита в Вильнюсе стало согласие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО. Анкара около года блокировала процесс, обвиняя Стокгольм в поддержке Рабочей партии Курдистана, которую считает террористической.

Теперь принятие Швеции в НАТО должен ратифицировать турецкий парламент.