ВСУ приветствуют поставки западного оружия дальнего радиуса действия

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Киев отметил 500 дней с начала российского вторжения. Украинские солдаты приветствуют поступающую от западных стран военную помощь: французские танки, итальянские пушки, американские системы высокоточного оружия, позволяющие наносить удары далеко за линией фронта.

Жители украинской столицы возложили цветы к мемориалу павшим воинам, украсили гирляндами цветов национального флага танки на выставке уничтоженной российской военной техники в центре города.

На линии фронта украинские солдаты приветствуют поступающую от западных стран военную помощь: французские танки, итальянские пушки, американские системы высокоточного оружия (Advanced Precision Kill Weapon Systems).

Накануне Государственная пограничная служба Украины обнародовала снятое с беспилотника видео в районе Бахмута, где идут ожесточенные бои. На нём украинский минометный снаряд поражает российский военный грузовик. Находившимся в грузовике военнослужащим удалось спастись бегством, эвакуировав раненого товарища.

Во вторник, в первый день саммита НАТО в Вильнюсе, президент Франции заявил, что его страна - вслед заВеликобританией - поставит Киеву ракеты дальнего радиуса действия Scalp. Эта крылатая ракета, разработанная двумя странами, запускается с борта истребителя. Дальность её действия - более 250 км, что позволит украинской армии наносить удары далеко за линией фронта, по районам на востоке страны, которые в настоящее время контролируются РФ, отмечают военные аналитики.

Между тем российский министр обороны во вторник посетил военный завод в Набережных Челнах. Сергей Шойгу отметил, что гособоронзаказ по производству бронетехники выполняется с опережением графика. Затем он посетил автомобильный завод "КАМАЗ", где встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.