НАТО создаёт орган для интеграции Украины

"Это будет диалог на равных": новый Совет Украина-НАТО призван облегчить процедуру вступления страны в альянс.

Он был учреждён после того, как украинскому президенту Владимиру Зеленскому не удалось добиться для страны официального приглашения вступить в организацию.

Йенс Столтенберг, генсекретарь НАТО:

"Это форум, на котором Украина и союзники по НАТО встретятся на равных, будут проводить кризисные консультации и принимать совместные решения. Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо прежде. Союзники подтвердили, что Украина станет членом Альянса".

Владимир Зеленский, президент Украины:

"Я просто добавлю одно предложение к словам генерального секретаря, которые очень важны в отношении Совета, что это не инструмент участия, а инструмент интеграции, в духе, присущем НАТО".

Перед первым заседанием Совета Украина-НАТО, которое проходит там же - в Вильнюсе, - Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии. Ещё на среду намечены переговоры с президентом США. Именно эти две страны выступили против безотлагательного принятия Украины в члены организации.

Ефи Куцокоста, корреспондент Euronews:

"Германия заявила, что предоставит Украине больше танков и средств противоракетной обороны Patriot, Франция сообщила о дополнительных поставках ракет большой дальности, целая группа стран обязалась обучать украинских пилотов истребителей F-16. Несмотря на это, президент Зеленский не стал скрывать своего разочарования тем, что он не получил ответа от членов альянса на вопрос, когда его страна получит хотя бы приглашение вступить в НАТО".