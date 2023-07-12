ISW: продвижение ВСУ к северо-востоку от Работина

ISW утверждает, что опубликованные геолокационные кадры свидетельствуют о продвижении украинских войск к северо-востоку от Работина, примерно в 15 км к югу от Орехова.

Саша Вакулина, Euronews:

В течение двух ночей подряд российские войска наносили удары с беспилотниками по территории Украины, вероятно, в качестве демонстративного ответа на саммит НАТО 2023 года в Вильнюсе и угрозу сделке Черноморской зерновой сделке.

Тем временем, ВСУ продолжают контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта и добились успехов на некоторых направлениях. На этот раз рассмотрим подробнее юг Украины.

По сообщению Генштаба Украины, украинские войска продолжают наступательные операции на западе Запорожской области.

ISW утверждает, что опубликованные геолокационные кадры свидетельствуют о продвижении украинских войск к северо-востоку от Работина, примерно в 15 км к югу от Орехова.

Связанные с Кремлем военблогеры утверждают, что украинские войска смогли продвинуться в районе Работина благодаря тому, что атаковали участок фронта, где у российских войск меньше всего мин и укреплений.

Российские и украинские войска продолжили наземные атаки вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжают наступательные операции на Бердянском направлении.

В сообщении ISW говорится, что министр обороны России Сергей Шойгу на фоне саммита НАТО попытался представить украинское контрнаступление как провальную попытку.