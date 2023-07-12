Израиль: волна манифестаций против судебной реформы не спадает

Тысячи манифестантов перекрыли ключевые автомагистрали и главный международный аэропорт Израиля во вторник, протестуя против того, что спорный проект судебной реформы прошёл первое чтение в парламенте.
Полиция применила водомёты, по меньшей мере 70 человек были задержаны.
Акции протеста проходят с января каждую неделю. По мнению демонстрантов, Израиль под руководством Биньямина Нетаньяху и его крайне правых союзников по коалиции превращается в авторитарное государство.
После первого голосования в Кнессете в начале недели (в ходе которого законопроект о судебной реформе поддержали 64 депутата, 56 выступили против), до конца июля ожидаются еще два, после чего законопроект вступит в силу.
Судебная реформа, объявленная вскоре после инаугурации правительства, сформированного в начале года Биньямином Нетаньяху при поддержке ультраправых партий и еврейских ультраортодоксальных формирований, направлена, в частности, на сокращение прерогатив Верховного суда. Так, реформа отменяет возможность выносить решения о "разумности" действий правительства.
В ответ на массовые манифестации премьер-министр Нетаньяху заявил в видеоролике, опубликованном в Facebook, что законопроект - это "не конец демократии", а "её укрепление".