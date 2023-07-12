Израиль: волна манифестаций против судебной реформы не спадает

Euronews

Тысячи манифестантов перекрыли ключевые автомагистрали и главный международный аэропорт Израиля во вторник, протестуя против того, что спорный проект судебной реформы прошёл первое чтение в парламенте.

Полиция применила водомёты, по меньшей мере 70 человек были задержаны.

Акции протеста проходят с января каждую неделю. По мнению демонстрантов, Израиль под руководством Биньямина Нетаньяху и его крайне правых союзников по коалиции превращается в авторитарное государство.

Я протестую уже больше полугода, потому что наше правительство решило изменить облик страны, превратив её из демократического государства, которое дает возможность каждому и защищает права граждан, в государство неравенства, в котором на первом месте стоят личные интересы тех, кто сейчас находится у власти Яэль Эрез студентка-медик

На мой взгляд, это правительство пренебрегает своими гражданами. Половина нации чувствует себя обделенной вниманием, и это больно! Сердце разрывается, когда видишь, что они делают с нашей прекрасной страной Наор Хури инженер

После первого голосования в Кнессете в начале недели (в ходе которого законопроект о судебной реформе поддержали 64 депутата, 56 выступили против), до конца июля ожидаются еще два, после чего законопроект вступит в силу.

Судебная реформа, объявленная вскоре после инаугурации правительства, сформированного в начале года Биньямином Нетаньяху при поддержке ультраправых партий и еврейских ультраортодоксальных формирований, направлена, в частности, на сокращение прерогатив Верховного суда. Так, реформа отменяет возможность выносить решения о "разумности" действий правительства.

В ответ на массовые манифестации премьер-министр Нетаньяху заявил в видеоролике, опубликованном в Facebook, что законопроект - это "не конец демократии", а "её укрепление".