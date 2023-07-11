Обучение солдат ВСУ

Euronews

В лагере на территории Польши с февраля находятся 200 французских военнослужащих, включая 120 инструкторов. Интенсивная программа рассчитана на пять недель.

Пока лидеры сран-членов НАТО обсуждают в Вильнюсе будущие отношения с Украиной, инструкторы альянса обучают украинских солдат.

В лагере на территории Польши с февраля находятся 200 французских военнослужащих, включая 120 инструкторов. Интенсивная программа рассчитана на пять недель.

"Существует конкретный запрос со стороны украинских военных на подготовку к боевым действиям в городских условиях. Мы отвечаем на этот спрос, предлагая лучшее из нашего опыта и возможностей", — говорит полковник французской армии Бенуа.

Французские инструкторы передвигаются небольшими группами по тренировочной площадке имитирующий городские районы с разрушенными домами, на крышах расположены снайперы. Украинские военные наблюдают за меневрами.

"Здесь задействовано много ноу-хау. Способ войти в здание, пройти перед окном, пересечь улицу. Все это может показаться предельно простым, но на самом деле есть приемы, которым обучают, которые отрабатывают и в первую очередь демонстрируют французские инструкторы, а потом отрабатывают сколько угодно раз, пока украинские солдаты не освоят их как можно лучше", — говорит Бенуа.

Солдаты ВСУ проходят обучение во многих странах НАТО.

На линии фронта в Украине обучение также не прекращается внутри армии: в перерывах между боями солдаты ВСУ тренируются , чтобы получить навыки для выполнения новых задач.